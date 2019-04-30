Rusya’da icra memurları, mali yükümlülükleri şarkıyla hatırlattı: Yüz üstü bırakma yavrunu, vaktinde öde borcunu

Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan İrkustsk kentindeki yerel icra dairesi, vatandaşlara mali yükümlülüklerini anımsatmak için pek alışıldık olmayan bir yönteme başvurdu. Dairede görevli olan kadın icra memurları, para cezalarını, nafakalarını ve faturalarını zamanında ödemenin önemine dair bir şarkı seslendirdi.

Youtube’da ‘Öde’ başlığıyla yayınlanan bu şarkı, Ukrayna asıllı Kazka grubunun ‘Ya plakala’ (Ağladım) isimli meşhur şarkısının uyarlanmış bir hali. Üniformalı icra memurları şarkılarında, mahkeme celbi gelmesi halinde ya da gayrimenkul haczi gibi yüklü borçlar olduğunda ne yapılması gerektiğine dair tavsiyelerde bulunuyor.

‘KİMSE SİLMEYECEK BORCUNU. NAFAKANI ZAMANINDA ÖDE, BİRİKTİRME BORCUNU’

Şarkının sözlerinin bir kısmı şöyle: “Gözünü dört aç, kimse silmeyecek borcunu. Nafakanı zamanında öde, biriktirme borcunu. İnsan çocuğundan vazgeçer mi? Yüz üstü bırakma yavrunu. Vaktinde öde borcunu!”

Söz konusu şarkı bölgede yürütülen ‘Borçlarımızı Tanıyalım’ isimli reklam kampanyası için yazıldı. Kampanya kapsamında, bölge sakinlerinin yüzleşmekten korktukları mali yükümlülükleriyle tanıştırılması planlanıyor.

İcra dairesinin yaratıcı çalışması sonrası sosyal medyada vatandaşlar ikiye bölündü. Kimileri söz konusu çalışmayı överek, icra dairelerinin vatandaşlara borçlarını hatırlatmak için her yolu denemesinin bir sakıncası olmadığını söyledi. Kimileriyse de bir devlet kurumunun bu tür çalışmalarla uğraşmayıp işine odaklanması gerektiğini savundu.

2005’TE GETİRİLEN YASA, BORÇLULARIN YURTDIŞINA ÇIKIŞINI YASAKLIYOR

Rusya İcra Daire Başkanlığı’nın yayınladığı verilere göre, yaklaşık 3 milyon Rus vatandaşına ödenmemiş borçlarından ötürü yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Borç temelli seyahat kısıtlamalarına dair 2005 yılında çıkartılan kanuna göre, 30.000 Ruble’den (Yaklaşık 2.770 Türk lirası) fazla borcu olan vatandaşların ülkeyi terk etmeleri yasak. Borçlular, ödemeyi tamamladıktan sonra 24 saat içinde yeniden seyahat haklarına yeniden kavuşabiliyor.

(Sputnik)