Rusya'da iki petrol tankeri çarpıştı

Rusya'daki Lena Nehri'nin Irkutsk bölgesinde yer alan Kirensky'de dün iki petrol tankerinin çarpışması sonrası sızıntı meydana geldi. Irkutsk Valisi Igor Kobzev yaptığı açıklamada, bölgede OHAL ilan edildiğini duyurarak, kazaya karışan Erofey Khabarov adlı tankerin 832 ton yakıt taşıdığını ve 138 ton yakıt bulunan tanklardan birinde kaza nedeniyle hasar oluştuğunu ifade etti. Kobzev, diğer tankerin ise bakımda olduğunu ve kaza sırasında yük taşımadığını aktardı.

Erofey Khabarov'un mürettebatını hasar gören tanktaki yakıtı başka bir tanka pompalamayı ve sızıntıyı kontrol altına almak için geminin etrafına bir çit yerleştirdiği belirten Kobzev, yetkililerin nehre dökülen yakıtın miktarının değerlendirdiklerini ve nehrin aşağısındaki yerleşim birimleri tarafından su alımını önlemek için çalıştıklarını söyledi.

Savcılık, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazanın çevreye verdiği zararı değerlendirmek için komisyon kuruldu.