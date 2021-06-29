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Dünya

Rusya'da ilk kez Kovid-19'un ''Delta plus'' varyantı görüldü

Rusya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan'da ortaya çıkan 'Delta plus' varyantının ilk kez tespit edildiği bildirildi.

AA29 Haziran 2021 Salı 17:43 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 17:43
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ve İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, ülkedeki Kovid-19 durumuna ilişkin toplantı düzenledi.

Popova, burada yaptığı konuşmada, ülkede "Delta plus" varyantına rastlandığına dair bilgileri denetlediklerini belirterek "Bu yöndeki bilgi doğrulandı. Bu, gerçekten Delta plus varyantı." dedi.

Bu varyanta bir kadında rastlandığını aktaran Popova, "Kadın, hastalığı hafif atlattı." ifadesini kullandı.

Popova, bu durumda vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanmasının önemini vurguladı.

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "endişe verici" olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden endişe ediliyor.

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