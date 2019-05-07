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Rusya'da 'kirli petrol' skandalı nedeniyle 4 gözaltı

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Drujba boru hattıyla Avrupa ülkelerine taşınan ham petrolün kirlenmesi nedeniyle Rusya Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığını ve 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın Belarus üzerinden Avrupa’ya petrol sevk ettiği Drujba hattındaki kirlenmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Drujba hattındaki petrol kirlenmesi nedeniyle başsavcılığın soruşturma açtığını belirten Novak, "Bazı şirketlerin Drujba hattına kirli petrol temin ettiği ortaya çıktı. Konuya ilişkin soruşturma açıldı ve 4 kişi gözaltına alındı." dedi.

Kirlenme nedeniyle Rusya’nın petrol üretiminin ve ihracatının etkilenmediğini savunan Novak, "Drujba’da yaşanan kirli petrol olayı nedeniyle petrol sevkiyat şirketi Transneft günlük kontrol sistemini başlattı. Polonya’ya petrol sevkiyatı kısa süre içerisinde başlayacak." diye konuştu.

Rusya, gönderdiği petrolde organik klorür tespit edilmesi nedeniyle geçen ay Almanya ve bazı Doğru Avrupa ülkelerinde Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatını durdurmuştu.

Yaklaşık 36,7 milyon varile tekabül eden 5 milyon tonluk petrolün kirlendiği tespit edilen olayın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin petrol hatlarından sorumlu şirketi Transneft’i kirlenmeyi önleyecek gerekli mekanizmalara sahip olmamakla eleştirmişti.

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