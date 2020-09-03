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Dünya

Rusya'da kız arkadaşının köpeğini tekmeleyen kişiye soruşturma

Rusya'da bir kişi, asansöre giriş yaptığı sırada kız arkadaşının köpeğine tekme attı.

DHA03 Eylül 2020 Perşembe 19:30 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 19:30
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Rusya’da bir kişi, asansöre giriş yaptığı sırada kız arkadaşının köpeğine tekme attı. Köpeğin asansörün içerisine savrulduğu görüntülerde, kişinin kız arkadaşının gözyaşlarıyla köpeği kucağına aldığı görüldü. Kimliği açıklanmayan kişiye cezai soruşturma başlatıldı.

Olay, Rusya’nın Yekaterinburg kentinde meydana geldi. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde, bir kişinin asansöre giriş yaparken kız arkadaşının köpeğine tekme attığı görüldü. Tekmenin ardından köpeğin asansörün içerisine savrulduğu, kadının da köpeği tekmeleyen kişiyi durdurmaya çalıştığı görüntülerde yer aldı. Öte yandan, kadının gözyaşlarıyla köpeği kucağına aldığı kameralara yansıdı. Rus medyası, polis ekiplerinin köpeği koruma altına aldığını ve köpeğin veterinerde sağlık kontrollerinin yapıldığını duyurdu.

Rusya İçişleri Bakanlığı, köpeği tekmeleyen kişiye cezai soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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