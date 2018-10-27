Rusya'da köprü çöktü: 1'i çocuk 2 kişi öldü

Tırın arasındaki otomobil tırla köprünün ayrılan kısmına sıkışınca 2 araç içindeki 1’i çocuk 2 kişi ezilerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Rusya’nın Vladivostok şehrinde yaşanan feci olayda 35 ton patates taşıyan tır, bir köprünün üzerinden geçtiği sırada köprü çöktü.

Tırın arkasında bulunan otomobilin içerisinde 2 yetişkin 1 çocuk bulunuyordu. 20 ton taşıyabilen köprünün 35 ton yükle geçen tırın geçişi sırasında ağırlığa dayanamayınca köprü çöktü. Köprünün çökmesiyle birlikte tırın arkasındaki otomobil tır ile köprünün çöktüğü kısım arasında kaldı.

Dehşet veren görüntülerin ortaya çıktığı kazaya ilk müdahale Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapıldı. Ezilerek feci şekilde öldüler Köprünün çökmesiyle tır ile köprünün ayrıldığı noktada sıkışan aracın içerisinde bulunan 23 yaşındaki bir kadın ve 3 buçuk yaşındaki kız çocuğu, aracın içerisinde ezilerek feci şekilde can verdi.

Direksiyon başındaki sürücü ise ağır yaralı şekilde kurtarılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücünün tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı ve hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi. Kazanın ardından çekilen görüntülerde ise otomobilin kornasının takılı kaldığı görüldü.