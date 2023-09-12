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Dünya

Rusya'da korkutan anlar! 167 kişiyi taşıyan yolcu uçağı acil iniş yaptı

Rusya'nın Soçi kentinden 161 yolcu, 6 mürettebat ile kalkan Ural Havayolları'na ait uçak, Novosibirsk bölgesindeki bir tarlaya araziye acil iniş yaptı. Acil inişte yaralanan olmadı.

IHA12 Eylül 2023 Salı 10:58 - Güncelleme:
Rusya'da korkutan anlar! 167 kişiyi taşıyan yolcu uçağı acil iniş yaptı
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Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi'ndeki Omsk şehrine gitmek üzere Soçi kentinden kalkan Ural Havayolları'na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Novosibirsk bölgesindeki bir tarlaya acil iniş yaptı. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "İniş sorunsuz bir şekilde yapıldı. Uçakta 161 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu, yaralanan olmadı" ifadeleri kullanıldı.

Rus medyası ise yolcu uçağının ilk olarak teknik nedenlerden dolayı Novosibirsk Havaalanına iniş talebinde bulunduğunu, daha sonra uçağın bir tarlaya indiğini, yolcuların tahliye edildiğini belirtti.

  • Soçi uçuşu
  • Ural Havayolları
  • acil iniş

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