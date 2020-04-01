Rusya'da korona virüsten ölenlerin sayısı 24'e yükseldi

IHA 01 Nisan 2020 Çarşamba 14:10 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 14:14

Rusya’da yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e toplam vaka sayısı 2 bin 777’ye yükseldi.

Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan son açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 440 yeni vaka tespit edilmesi sonucu toplam vaka sayısının 2 bin 777’ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada, hastanelerde tedavi gören toplam 190 kişinin taburcu edildiği, toplam ölü sayısının ise 24’e yükseldiği kaydedildi. Ülke genelinde tespit edilen yeni vakaların büyük çoğunluğunun kaydedildiği başkent Moskova’da 267, Komi Cumhuriyeti’nde 32, St. Petersburg’da 27 ve Saratov Bölgesi’nde 11 vaka görülürken Covid-19 testleri pozitif çıkan diğer kişilerin ülkenin toplam 35 bölgesinde bulunan hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı.

550 KİŞİ EVLERİNDE TEDAVİ EDİLİYOR



Moskova’da önlemler arttırılmaya devam ederken kentin Belediye Başkan Yardımcısı Anastasya Rakova, hafif belirtiler görülen 550 kişinin teknik donanımlar sağlanarak evlerinde tedavi edildiğini söyledi. Rakova, Moskova’da enfekte olan kişi sayısının bin 880’e ölü sayısının ise 16’ya yükseldiğini duyurdu.

GÜNDE 36 BİN TEST YAPILIYOR



Rusya Başbakan’ı Mihail Mişustin, korona virüsü ile mücadele konusunda bakan ve koordinasyon merkez idarecileriyle toplantı yaptı. Mişustin, 193 tıp merkezindeki laboratuvarlarda her gün Rusya genelinde 36 bin Korona virüsü testi yapıldığını açıkladı. Günlük 36 bin testin kesin sonuçlarının hastanelere gönderildiğini söyleyen Mişustin, bu rakamların daha da artacağını duyurdu.