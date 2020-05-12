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Dünya

Rusya'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın: 5 ölü

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tedavi edildiği hastanede çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi.

AA12 Mayıs 2020 Salı 09:45 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 09:45
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Rus TASS haber ajansına göre, St. Petersburg'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü Aziz Yorgi Hastanesinin 6. katında yangın çıktı.

Yangında, solunum cihazına bağlı 5 kişi hayatını kaybetti.

Hastanedeki 150 kişinin tahliye edildiği ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken, ilk belirlemelere göre yangına solunum cihazının arızalanmasının neden olduğu ifade edildi.

Rusya'nın Krasnogorsk kentinde, iki gün önce yatalak hastaların kaldığı bakımevinde çıkan yangında da 9 kişi ölmüştü.

Geçen hafta, Başkent Moskova'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmişti.

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