21 Nisan 2020 Salı 18:47 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 18:47

Ülkede koronavirüs salgınının hızla yayılması sonrası nisan ayı başında Covid-19 ile ilgili alınan önlemler artırılmış, hastalığı kasıtlı şekilde yayanların terör suçu kapsamında değerlendirilebileceği açıklanmıştı.

Kafkasya bölgesinde yer alan Osetya'da sosyal medya platformunda binlerce takipçisi bulunan Vadim Cheldiev adlı bir şarkıcının pazartesi günü koronavirüse karşı protesto düzenlediği, sokaklara çıkan yüzlerce kişinin maske takmadan bu eyleme destek verdiği belirtildi.

Polisin daha sonradan incelemeye aldığı video görüntülerinde Cheldiev'in yerel hükümetin istifasını istediği ve bölgede Covid-19 tehlikesinin olmadığını söylediği iddia edildi.

Euronews'in haberine göre, Rusya devlet haber ajansı TASS, Cheldiev'in polisler tarafından gözaltına alındığını, daha sonra çıkarıldığı mahkemece "yalan haber yaydığı gerekçesiyle" suçlu bulunarak 2 ay hapis cezasına çarptırıldığını yazdı. Cheldiev'e ayrıca 75 bin ruble (7000 TL) de para cezası kesildi.

VAKA SAYISI 52 BİNİ GEÇTİ



Genç şarkıcının protestolar esnasında yerel bir yetkiliye saldırdığı iddialarının ise araştırıldığı bildirildi.

Osetya, Rusya'nın en fakir eyaletlerinden biri. Etnik Osetalıların yaşadığı bölgede bugüne kadar 177 Covid-19 vakasına rastlanılırken, 2 kişi de salgın kaynaklı hayatını kaybetti.

Rusya genelinde ise vaka sayısı 52 bini geçerken, bugüne kadar yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti.