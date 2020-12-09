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Dünya

Rusya'da Kovid-19 döneminde bireysel silahlanma arttı

Rus silah şirketi ORSIS'in Genel Müdürü Valeriy Novoselov, Kovid-19 salgınında Rusya'daki sivillere yönelik silah satışlarının önemli oranda artığını belirterek, “Bazı dönemlerde silah talebi arzı geçti.” dedi.

AA09 Aralık 2020 Çarşamba 12:54 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 12:56
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Novoselov, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasından bu yana Rusya’da silahlara yönelik artan talebi değerlendirdi.

Rus sivil silah endüstrisinde “devasa” bir artışa şahit olduklarını anlatan Novoselov, “Tüfekler de dahil olmak üzere tüm modellerin satışı arttı. Bazı dönemlerde silah talebi arzı geçti.” diye konuştu.

Rusya’da silah satışına yönelik artan ilginin nedeni olarak Kovid-19 salgınının psikolojik etkilerine işaret eden Novoselov, “En önemli neden, dünyadaki salgın nedeniyle kaçınılmaz olarak ortaya çıkan endişe ve belirsizlik duygularındaki artış.” dedi.

Rus yasalarına göre, 18 yaşını geçen vatandaşlar, ilgili kurumlardan gerekli lisansı aldıktan sonra savunma amaçlı olarak silah satın alma hakkına sahip.

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