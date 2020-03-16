Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 93'e yükseldi

AA 16 Mart 2020 Pazartesi 18:23 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 18:23

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, gün içinde Moskova bölgesinde 20 olmak üzere, ülkedeki toplam vaka sayısının 30 kişi artarak 93'e çıktığı bildirildi.

Artan vakalar nedeniyle Moskova Belediyesi, virüs salgınına karşı alınan tedbirleri sıkılaştırma kararı aldı.

Moskova Belediyesi resmi sayfasından yapılan açıklamada, başkentteki okullar 21 Mart'tan itibaren 12 Nisan'a kadar tatil edilirken, 50 kişiyi aşan etkinlikler ise yasaklandı.

Açıklamada, ABD, Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve Belarus'tan Moskova'ya gelen vatandaşların 14 gün boyunca kendilerini evlerinde karantinaya almaları, şehirde hastalık belirtisi gören yaşlıların evlerinden çıkmadan doktor çağırmaları gerektiği vurgulandı.

Rusya Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke çapındaki tüm uluslararası spor etkinliklerinin 16 Mart itibarıyla iptal edildiği duyuruldu.

Rus hükümeti, bugün aldığı kararla Belarus'la sınırları kapatma kararı almıştı.