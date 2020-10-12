Rusya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bini geçti

AA 12 Ekim 2020 Pazartesi 12:00 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 12:00

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 592 kişi virüse yakalandı ve böylece şimdiye kadar Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 312 bin 310'a çıktı. Günlük vaka sayısı iki gündür 13 binin üzerinde seyrediyor.

Ülkede son 24 saatte iyileşenlerin sayısı 3 bin 793 artarak 1 milyon 24 bin 235'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 125 artışla 22 bin 722'e ulaştı.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 26,2'sinde hastalık belirtileri görünmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1’den yüzde 1’e indi.

- Toplam test sayısı 51 milyon 100 bini aştı

Başkent Moskova’da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 395 artarak 334 bin 813'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 artışla 5 bin 629'a yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 409 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve toplam test sayısının 51 milyon 100 bini geçtiğini duyurdu.

RUSYA'DA KOVİD-19



Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 13 bin 634 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.