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Rusya'da küçük uçak düştü: 2 ölü

Rusya'nın Habarovsk şehrinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

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Rus haber ajansı RIA Novosti'ye göre, küçük motorlu uçak Habarovsk şehrinin Kalinka köyünde düştü.

Özel uçakta bulunan biri pilot 2 kişinin hayatını kaybettiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Uçağın özel bir sivil havacılık şirketine ait olduğu belirtildi.

Sıcak su hattı patladı, yol çöktü, yolcu otobüsündekiler mahsur kaldı!

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