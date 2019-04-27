Rusya'da küçük uçak düştü: 2 ölü
Rusya'nın Habarovsk şehrinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
- AA
Rus haber ajansı RIA Novosti'ye göre, küçük motorlu uçak Habarovsk şehrinin Kalinka köyünde düştü.
Özel uçakta bulunan biri pilot 2 kişinin hayatını kaybettiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Uçağın özel bir sivil havacılık şirketine ait olduğu belirtildi.
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