İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2020 Pazartesi / 20 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3008
  • EURO
    8,6085
  • ALTIN
    480.598
  • BIST100
    1074.7
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'da LPG tankı patladı... Ortalık savaş alanına döndü!
Dünya

Rusya'da LPG tankı patladı... Ortalık savaş alanına döndü!

Rusya'nın Volgograd kentinde bir benzin istasyonunda bulunan LPG tankı patlayınca ortalık savaş alanına döndü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı kurtarma ekipleri ve itfaiye araçları, bölgede yangın söndürme ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

IHA10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:06 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:06
ABONE OL

Rusya’nın Volgograd kentinde bir benzin istasyonunda bulunan LPG tankında patlama meydana geldi. Benzin istasyonundaki LPG tankının patlamasıyla alevler metrelerce yükseldi. Patlama nedeniyle kentin hemen hemen her noktasında maddi hasarlar oluşurken, birçok araç da kullanılamaz hale geldi. Patlama sonucu benzin istasyonunda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edilirken, durumlarının ağır olduğu aktarıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı kurtarma ekipleri ve itfaiye araçları, bölgede yangın söndürme ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki caddeler araç trafiğine kapatılarak, yeni bir patlama ihtimaline karşı herkesin evlerinde bulunmaları yönünde uyarılar yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.