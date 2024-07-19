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Dünya

Rusya'da mahkeme kararını verdi! ABD'li gazeteci Gershkovich casusluktan suçlu bulundu

Rusya'da bir mahkeme, The Wall Street Journal çalışanı Evan Gershkovich'i casusluktan suçlu buldu. ABD'li gazetecinin 16 yıl hapis cezasına çarptırdığı ifade edildi.

IHA19 Temmuz 2024 Cuma 16:11 - Güncelleme:
Rusya'da mahkeme kararını verdi! ABD'li gazeteci Gershkovich casusluktan suçlu bulundu
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The Wall Street Journal (WSJ )gazetesinin 32 yaşındaki Moskova muhabiri ABD vatandaşı Evan Gershkovich, 29 Mart 2023'te Yekaterinburg kentinde haber çalışması yaptığı sırada Rus ordusunun sanayi kompleksi verilerini topladığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

WSJ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gözaltına alındığı tarihten bu yana hapishanede tutuklu bulunan gazeteci bugün hakim karşısına çıktı. Rusya'da mahkeme, bugün gerçekleştirilen üçüncü duruşmada Gershkovich'i casusluktan suçlu bularak 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. WSJ davayı bir "aldatmaca" olarak nitelendirirken Gershkovich hakkındaki suçlamaları reddetti.

SOĞUK SAVAŞ'TAN BU YANA BİR İLK

Rus savcıların, CIA emriyle Ukrayna savaşı için tank üreten bir şirket hakkında gizli bilgi topladığını ifade ettiği Gershkovich, Soğuk Savaş'tan bu yana casuslukla Rusya'da tutuklanan ilk ABD'li gazeteci oldu.

  • Evan Gershkovich
  • The Wall Street Journal
  • Rusya

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