Rusya’da okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Rus basınında yer alan haberlere göre, Blagoveşçensk kentinde bir okulda 19 yaşındaki bir öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Öğrencinin saldırıdan sonra intihar ettiği öğrenildi.
Reuters'ın haberine göre, Rusya'nın Amur bölgesindeki Blagoveşçensk kentindeki bir meslek yüksek okulunda öğrencilerden biri avcı tüfeğiyle etrafa ateş açtı. Saldırıda 19 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybettiği, 3 öğrencinin yaralandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öğrencinin saldırıdan sonra kendini vurarak intihar ettiği belirtildi
Amur Bölgesi Valisi Vasily Orlov olayla ilgili yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden öğrencinin yakınlarına başsağlığı dileyerek, olayla ilgili soruşturmayı takip edeceğini söyledi.
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