Putin orduya talimatı verdi: Hazır olun!
Rusya Devlet Başkanı Putin, orduya ABD'nin füze testine alınacak önlemler için hazır olması talimatı verdi.
- İHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin yeni füze denemesinin Rusya için oluşturduğu tehdidin incelenmesi ve kapsamlı yanıt verilmesi için kapsayıcı önlemlerin hazırlanması talimatını verdi.
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