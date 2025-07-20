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Dünya

Rusya'da peş peşe iki büyük deprem!

Rusya'da 7.4 ve 6.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

IHA20 Temmuz 2025 Pazar 11:23 - Güncelleme:
Rusya'da peş peşe iki büyük deprem!
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Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 ve 6.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Kamçatka Yarımadası açıklarında yerel saatle 09.49'da 7.4 ve 10.07'de 6.7 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremlerin yaklaşık 10 dakika arayla medyana geldiğini belirtti. USGS, 7.4 büyüklüğündeki depremin Petropavlovsk-Kamçatski şehrinin 144 kilometre doğusunda, 6.7 büyüklüğündeki depremin ise aynı şehrin 151 kilometre doğusunda yaşandığını ifade etti.

Depremlerde an itibariyle can ve mal kaybı bildirilmedi.

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