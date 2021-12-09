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Dünya

Rusya'da polis kovalamacası, kurtarma operasyonuna dönüştü

Rusya'da polisin dur ihtarına uymayan ve bunun sonucunda takibe alınarak bir süre sonra durdurulan sürücünün, doğum yapmak üzere olan kızını hastaneye yetiştirmeye çalıştığı anlaşıldı. Polis kovalamacası kurtarma operasyonuna dönüştü.

DHA9 Aralık 2021 Perşembe 11:29 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 11:29
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Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin Omsk bölgesinde polisin dur ihtarına uymayan sürücünün, polis ekiplerince takibe alındığı ve bir süre sonra durdurulduğu ifade edildi. Daha sonra sürücünün acele bir şekilde araçtan indiği ve polis memurlarına kızının doğum yapmak üzere olduğunu söylediği belirtildi. Polis ekipleri, doğum sancısı çeken ve bayılmak üzere olduğu ifade edilen kadını, polis otomobiline alarak hızla hastaneye yetiştirdi. Bakanlık, kadının başarılı bir operasyonla doğum yaptığını ve erkek bebek dünyaya getirdiğini bildirdi.

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