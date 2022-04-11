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Dünya

Rusya'da Putin'le görüşecek: Başkan Erdoğan'ı bilgilendirdik

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi bilgilendirdiğini aktardı.

IHA11 Nisan 2022 Pazartesi 07:25 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 07:25
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, diplomasi trafiği sürüyor. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini aktararak, "Biz (Avusturya) askeri açıdan tarafsızız, ancak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşında net bir duruşumuz var" dedi.

Nehammer, tahliye koridorları, ateşkes ve "savaş suçlarının tam olarak soruşturulması" çağrısında bulundu.

ERDOĞAN GÖRÜŞME İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ

Nehammer ayrıca, Putin'le yapacağı görüşme hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u bilgilendirdiğini açıkladı.

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