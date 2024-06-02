İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2024 Pazar / 26 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2363
  • EURO
    34,9606
  • ALTIN
    2412.19
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'da rafineri yangını! Ölü ve yararlılar var
Dünya

Rusya'da rafineri yangını! Ölü ve yararlılar var

Rusya'nın Komi Cumhuriyeti bölgesindeki bir petrol rafinerisinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

IHA2 Haziran 2024 Pazar 21:53 - Güncelleme:
Rusya'da rafineri yangını! Ölü ve yararlılar var
ABONE OL

Rusya'da bir petrol rafinerisinde yangın çıktı. Federal Çevre, Teknoloji ve Nükleer Denetim Servisi (Rostechnadzor), Komi Cumhuriyeti bölgesindeki petrol rafinerisinde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.

Komi Cumhuriyeti Başkanı Vladimir Uiba, yaptığı açıklamada Ukhta kenti yakınlarındaki rafineride çıkan yangının Ukrayna ile savaştan bu yana bazı Rus rafinerilerini hedef alan insansız hava aracı saldırılarından olmadığını belirterek, yangının güvenlik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını söyledi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, rafineride bir tankta meydana gelen yangını söndürmek için 74 personelin çalıştığı ifade edilerek, "Revize edilen verilere göre yangının bir müteahhit firma tarafından yapılan rutin teknik çalışmalar sırasında meydana geldiği tespit edilmiştir" denildi.

Komi Cumhuriyeti Soruşturma Komitesi yangınla ilgili soruşturma başlatırken, yangının söndürülmesinin ardından rafinerinin çalışmaya devam ettiği aktarıldı.

  • yangın
  • Komi Cumhuriyeti
  • petrol rafinerisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.