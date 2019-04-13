Rusya'da şaşırtan olay! Tarla faresi kar üstünde kayak yaptı

Rusya’nın Soçi şehrinde bulunan Krasnaya Poliyana kayak merkezinde gençler aralarında kayak yaparken yakınlarında bir fare gördü. Kar üstünde gezinti yapan fareyi bekleyen gençler fareyi eğlenerek izlemeye başladı. Bir süre sonra fare gençlerin yanlarına yaklaştı. Gençlerin cep telefonu kamerasıyla çekim yaptığı sırada fare bir gencin snowboard tahtasının üstüne çıktı. Fırsatı kaçırmayan genç fare ile birlikte kar üstünde kaydı. Genç biraz ilerledikten sonra düşünce farede tahtanın üstünden ayrılarak kar üstünden uzaklara doğru yol aldı. Gençler ise ilk kez snowboard yapan fareyi görüntüledikten sonra sosyal medya hesaplarında paylaştı. Snowboard yapan fare Rusya’da yayınlandığı an milyonlarca kişi tarafından izlendi.