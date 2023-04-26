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Dünya

Rusya'da savaş uçağı düştü!

Rusya'nın Murmansk bölgesinde Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait olduğu öğrenilen MİG-31 tipi savaş uçağı düştü.

IHA26 Nisan 2023 Çarşamba 18:44 - Güncelleme:
Rusya'da savaş uçağı düştü!
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Rusya'nın Murmansk bölgesinde MİG-31 tipi savaş uçağı düştü.

Rusya'nın Murmansk bölgesinde Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait MİG-31 tipi savaş uçağı düştü. Düşmeden önce 2 pilot kendilerini uçaktan fırlatırken, kazada ölen ya da yaralana olmadı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Murmansk bölgesindeki planlı eğitim uçuşu sırasında bir MiG-31 savaş uçağı düştü. Uçak insan bulunmayan bir yere düştü. 2 pilot kaza sırasında fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle kurtuldu. Arama-kurtarma helikopterleri pilotları bulundukları noktadan alarak tahliye etti" denildi.

Uçağın neden düştüğü henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, savaş uçağının düşmeden önce alev aldığı görüldü.

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