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Dünya

Rusya'da seferberlik isyanı! Askeri binaya ateş açıp komutanı vurdular

Putin'in seferberlik kararı Rus vatandaşları isyana teşvik etti. Askere alımların yapıldığı binada yetkili komutana ateş açıldı. Komutanın durumunun ağır olduğu belirtildi.

DHA26 Eylül 2022 Pazartesi 11:20 - Güncelleme:
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Rusya'nın Irkutsk bölgesindeki Ust-Ilimsk kasabasında, kısmi seferberlik kapsamında askere alımların yapıldığı binada yetkili komutana ateş açıldı.

Irkutsk Bölge Valisi Igor Kobzev, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Alexander Vladimirovich Eliseev adlı komutanın vurulduğunu, durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurdu.

Kobzev, açıklamasında, "Bugün acil bir durum yaşandı. Ust-Ilimsk'te genç bir adam askeri kayıt bürosuna ateş açtı. Komutan Alexander Vladimirovich Eliseev, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Saldırgan gözaltına alındı ve kesinlikle cezalandırılacaktır. Tam tersine birlik olmamız gereken bir zamanda böyle bir şey yaşandığı için utanıyorum. Birbirimizle değil, gerçek tehditlere karşı savaşmalıyız. Güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi için talimat verdim. Herkesten sakin olmasını rica ediyorum" dedi.

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