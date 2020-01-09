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Dünya

Rusya'da şiddetli deprem

Rusya'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

09.01.2020  12:05 - Güncelleme: 09.01.2020  12:17
Rusya'nın doğusunda bugün yerel saatle 20.38'de bir deprem oldu.

Merkez üssü Çukotka bölgesindeki Tilichiki kasabasına 335 kilometre mesafede olan 6.3 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, deprem oldukça geniş bir alanı salladı.

Depremin meydana geldiği bölge, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattına yakın bir konumda. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

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