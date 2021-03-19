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Dünya

Rusya'da şiddetli patlama! 1 ölü

Rusya'da bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

DHA19 Mart 2021 Cuma 12:34 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 12:34
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Rusya'nın Himki kentinde 9 katlı bir apartmanda gaz sızıntısı sebebiyle patlama meydana geldi. Patlama Himki kentindeki Zelenaya Caddesi'nde bulunan 9 katlı bir apartmanın 8'inci katında meydana geldi. Rus medyası, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, patlama sonrası oluşan enkazdan da bir çocuğun kurtarıldığını duyurdu. Patlama nedeniyle binanın duvarının çöktüğü ifade edildi. Patlamanın şiddetiyle apartmana ait çok sayıda pencerenin kırıldığı öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin söndürme çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

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