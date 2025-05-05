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Dünya

Rusya'da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

IHA5 Mayıs 2025 Pazartesi 17:23 - Güncelleme:
Rusya'da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
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Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de polise silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 3 polis hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yetkililer, saldırganların trafik polislerinin bulundukları aracı durdurmaya çalıştığı sırada saldırıyı düzenlendiklerinin ifade etti.

2 KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yetkililer, saldırganlardan 2'sinin polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini belirterek, saldırganların kimliklerinin tespit edildiğini ve ikisinin de 2000 doğumlu olduğunu açıkladı.

SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Saldırganların kaç kişi olduğu henüz netlik kazanmazken, bazı saldırganların araçla olay yerinden kaçtığı belirtildi. Saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Öte yandan geçtiğimiz mart ayında Dağıstan'da, İçişleri Bakanlığına bağlı bir ofise saldırı planı yapan 4 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.

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