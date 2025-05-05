Rusya'da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de polise silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 3 polis hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yetkililer, saldırganların trafik polislerinin bulundukları aracı durdurmaya çalıştığı sırada saldırıyı düzenlendiklerinin ifade etti.2 KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİYetkililer, saldırganlardan 2'sinin polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini belirterek, saldırganların kimliklerinin tespit edildiğini ve ikisinin de 2000 doğumlu olduğunu açıkladı.SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Saldırganların kaç kişi olduğu henüz netlik kazanmazken, bazı saldırganların araçla olay yerinden kaçtığı belirtildi. Saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.
Öte yandan geçtiğimiz mart ayında Dağıstan'da, İçişleri Bakanlığına bağlı bir ofise saldırı planı yapan 4 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.
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