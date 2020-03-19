İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5112
  • EURO
    7,0667
  • ALTIN
    312.894
  • BIST100
    86830.5
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'da sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Resmi açıklama geldi
Dünya

Rusya'da sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Resmi açıklama geldi

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkede sokağa çıkma yasağı başlatılacağına yönelik iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

IHA19 Mart 2020 Perşembe 12:06 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 12:06
ABONE OL

Rusya’da sosyal medya hesapları üzerinden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, imzasıyla hazırlanmış sahte bir belge ile ülkede korona virüsü vakalarının sayısının açıklanandan daha fazla olduğu ve bu gerekçeyle ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddia edildi.

İddialar üzerine Rusya Savunma Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında, “Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun imzaladığı öne sürülen belgede 30 Mart tarihinden itibaren Rusya’da sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddia edilmektedir. Sosyal medyada yayınlanan belgede 20.00 ile sabah 05.00 saatlerinde sadece özel izinli kişilerin sokağa çıkabileceği gibi iddialar yer almaktadır. Askeri departmanlarımızda bu içerikte ve bu tasarıma sahip herhangi bir belge bulunmamaktadır ve prensipte de bulunamaz” ifadeleri yer aldı.

Korona haberi sunuyordu... Canlı yayında bayıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması
Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar
Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı
Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı

Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı
Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.