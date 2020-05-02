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Dünya

Rusya'da son 24 saatte 9 bin 623 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Rusya'da son 24 saatte 9 bin 623 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 124 bin 54 kişiye ulaştı.

DHA02 Mayıs 2020 Cumartesi 11:49 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 11:49
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Rusya’da son bir günde vaka sayısındaki artış endişe yarattı. Ülkede 9 bin 623 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 124 bin 54’e yükseldi. Ayrıca, koronavirüs nedeniyle toplam can kaybının 1222’ye ulaştığı aktarıldı.

İNŞAAT BAKANI VE YARDIMCISI COVİD-19'A YAKALANDI

Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı Dmitriy Volkov’un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bakan ve yardımcısının tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

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