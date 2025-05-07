Rusya'da spor salonlarına baskın! Orduya asker topladılar

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hedefi olan 160 bin asker sayısına ulaşmak için ilginç bir yönteme başvurduğu açıklandı. Sever Realii ve The Moscow Times'in haberine göre Moskova'da bir fitness salonunda akşam saatlerinde spor yapan gençlere bir anda 'yere yatın' uyarısı yapıldı.

İnsan hakları savunucularına göre bu tür baskınlar haftalardır bir çok kentte uygulanıyor.

GYM'DEN ASKERLİK ŞUBELERİNE

Tanıkların aktardığına göre polis, spor salonundakileri vatandaş ve vatandaş olmayanlar olarak ayırıyor. Rus vatandaşları askeri kayıtlarının kontrol edildiği askerlik şubelerine götürülüyor.

Vatandaş olmayanlarsa göçmenlik yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor ve onlara iki seçenek sunuluyor. Sınır dışı edilmek ya da orduya katılmak.

KADINLAR EVE ERKEKLER ASKERE

Tanıklar, kadınların salondan çıkmalarına izin verildiğini, erkeklerin ise etnik köken veya milliyete göre ayrılarak belgelerinin kontrol edildiğini belirtti.

Yetkililer bu zorunlu asker toplama çabasının, Rusya'nın henüz tam kapsamlı bir barışa hazır olmadığını gösterdiğini söylüyor.

Kremlin'in, ateşkese razı olmadan önce mümkün olduğunca fazla toprak kazanmak istediğini belirtiyor.