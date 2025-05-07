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Dünya

Rusya'da spor salonlarına baskın! Orduya asker topladılar

Rusya, Ukrayna savaşına asker desteği sağlamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Bazı spor salonlarına baskın düzenleyen güvenlik güçleri, erkekleri yaka paça gözaltına alarak 'Ya askere geleceksiniz yada sınır dışı edileceksiniz' diye tehditte bulundu.

Haber Merkeszi7 Mayıs 2025 Çarşamba 21:56 - Güncelleme:
Rusya'da spor salonlarına baskın! Orduya asker topladılar
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Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hedefi olan 160 bin asker sayısına ulaşmak için ilginç bir yönteme başvurduğu açıklandı. Sever Realii ve The Moscow Times'in haberine göre Moskova'da bir fitness salonunda akşam saatlerinde spor yapan gençlere bir anda 'yere yatın' uyarısı yapıldı.

İnsan hakları savunucularına göre bu tür baskınlar haftalardır bir çok kentte uygulanıyor.

GYM'DEN ASKERLİK ŞUBELERİNE

Tanıkların aktardığına göre polis, spor salonundakileri vatandaş ve vatandaş olmayanlar olarak ayırıyor. Rus vatandaşları askeri kayıtlarının kontrol edildiği askerlik şubelerine götürülüyor.

Vatandaş olmayanlarsa göçmenlik yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor ve onlara iki seçenek sunuluyor. Sınır dışı edilmek ya da orduya katılmak.

KADINLAR EVE ERKEKLER ASKERE

Tanıklar, kadınların salondan çıkmalarına izin verildiğini, erkeklerin ise etnik köken veya milliyete göre ayrılarak belgelerinin kontrol edildiğini belirtti.

Yetkililer bu zorunlu asker toplama çabasının, Rusya'nın henüz tam kapsamlı bir barışa hazır olmadığını gösterdiğini söylüyor.

Kremlin'in, ateşkese razı olmadan önce mümkün olduğunca fazla toprak kazanmak istediğini belirtiyor.

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