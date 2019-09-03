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Rusya'da SU-25 savaş uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait SU-25 savaş uçağının düştüğünü ve 2 pilotun kaybolduğunu açıkladı.

  • İHA
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Budyonnovsk askeri havaalanından kalkış yapan SU-25 savaş uçağının düştüğü belirtildi. Arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığı ifade edilirken, 2 pilotun hala kayıp olduğu ve aramaların sürdüğü aktarıldı. Bazı kaynaklar ise Rusya’nın Kuzey Kafkasya sınırlarında bulunan Stavropol bölgesinden kalkan uçağın yine aynı bölgede bulunan dağlık alanda düştüğünü aktardı. 
 
Rusya’nın Ulan Ude şehrinde 1986 yılında üretilen uçağın planlı eğitim uçuşu sırasında düştüğü öğrenildi. 

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