İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2022 Pazartesi / 26 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,65
  • EURO
    19,7808
  • ALTIN
    1074.89
  • BIST100
    5361.34
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'da taşıyıcı annelik yapılmasına yasak getirildi
Dünya

Rusya'da taşıyıcı annelik yapılmasına yasak getirildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusların, yabancılar için 'taşıyıcı annelik' yapmasını yasaklayan yasayı imzaladı.

AA19 Aralık 2022 Pazartesi 15:03 - Güncelleme:
Rusya'da taşıyıcı annelik yapılmasına yasak getirildi
ABONE OL

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı yasaya göre, ülkede yabancı uyruklular ve bekar erkekler için taşıyıcı annelik yapılmasına yasak getirildi.

Söz konusu yasa gereği, taşıyıcı annelik hizmetinden sadece evli Rus vatandaşları veya sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayan, Rus vatandaşı olması şartıyla bekar kadınlar yararlanabilecek.

Ayrıca yasaya göre, taşıyıcı annenin doğurduğu çocuklar Rusya vatandaşı sayılacak.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, Rusların, yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan yasa tasarısını 8 Aralık'ta kabul etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.