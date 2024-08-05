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Dünya

Rusya'da Tuğgeneral dolandırıcılıktan gözaltında

Ukrayna ile savaşın devam ettiği bir dönemde Rusya Savunma Bakanlığı Yenilikçi Gelişim Dairesi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Vladimir Şesterov'un dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı açıklandı.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 16:22 - Güncelleme:
Rusya'da Tuğgeneral dolandırıcılıktan gözaltında
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Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Tuğgeneral Şesterov dolandırıcılık şüphesiyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Şesterov'un yanı sıra Rus askeri teçhizatının yer aldığı "Patriot" Parkı Müdürü Vyaçeslav Ahmedov'un da söz konusu soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

471 BİN DOLARI ZİMMETE GEÇİRDİ

Patriot Park'ta devlet siparişlerinden zimmete geçirilen miktarın 40 milyon ruble (471 bin dolar) olduğu açıklandı.

Daha önce Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov ve Savunma Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Yuriy Kuznetsov rüşvet iddiasıyla tutuklanmışlardı.

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