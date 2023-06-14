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Dünya

Rusya'da tutuklanmıştı... ABD'de serbest bırakılmasını talep eden tasarı kabul edildi

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 03:33 - Güncelleme:
Rusya'da tutuklanmıştı... ABD'de serbest bırakılmasını talep eden tasarı kabul edildi
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ABD Temsilciler Meclisinde, Rusya'da tutuklu ABD vatandaşı gazeteci Evan Gerşkoviç'in derhal serbest bırakılmasını talep eden karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Temsilciler Meclisinde milletvekilleri, Rusya'da casusluk suçlamasıyla mart ayında tutuklanan Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Gerşkoviç'in derhal serbest bırakılmasını talep eden karar tasarısını oyladı.

422 milletvekilinin oyladığı tasarı oybirliğiyle kabul edildi.

Tasarı kapsamında ABD yetkilileri Gerşkoviç'in serbest bırakılması için Rusya yönetimine baskı yapmaya, Rusya ise gazetecilerin insan haklarına saygı göstererek gazetecilere baskı yapmaktan vazgeçmeye çağrılıyor.

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