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Dünya

Rusya'da uçak kazası: 3 yaralı

Rusya'ya bağlı Yakutistan'da kargo taşıyan bir uçağın sert iniş yapması sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

IHA22 Haziran 2022 Çarşamba 17:15 - Güncelleme:
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yakutistan'da 6.3 ton kargo taşıyan, 7 kişinin bulunduğu An-30 tipi uçağın Olenyok Havalimanı yakınlarında radardan kaybolduğu bildirildi. Açıklamada, boş bir araziye sert iniş yapan uçağın Olenyok köyüne 70 kilometre mesafede bulunduğu belirtildi. Uçağın sert iniş yapması sonucu 3 kişinin yaralandığı ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ifade edildi.

Öte yandan, Yakutistan'da dün bir ton ağırlığında kargo taşıyan, 2 mürettebat ve 1 yolcunun bulunduğu An-2 tipi yolcu uçağının radardan kaybolduğu ve henüz bulunamadığı belirtildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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