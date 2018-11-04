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Rusya'da kokpit camı delinen yolcu uçağının acil iniş yapması bekleniyor

Rusya'da 173 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi uçağın kokpit camında meydana gelen çatlak nedeniyle acil iniş yapması bekleniyor.

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TASS haber ajansının aktardığına göre, Rusya'da 173 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi uçağın kokpit camında meydana gelen çatlak nedeniyle havada daireler çiziyor. Kokpit camında çatlak oluşan uçağın Sibirya’ya acil iniş yapması bekleniyor.
 
Nordstar Airlines'a ait yolcu uçağının Rusya'nın Novosibirsk şehrinden Çin'in güneyindeki Sanya'ya seyahat ettiği belirtildi.
 
 
 

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