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Rusya'da uyuyan ayıyı öldüren vali hakkında dava açıldı

Rusya'nın İrkutsk bölgesi valisi Sergey Levçenko beraberinde bir grupla çıktığı av sırasında ininde sessizce uyuyan bir ayıyı ateş ederek öldürdü. Olay ülkede infiale neden olurken hayvan hakları savunucuları harekete geçti. Vali hakkında dava açıldı.

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Levçenko ve torununun da aralarında olduğu bir grubun 2016'da çıktığı bir av sırasında çekilen ve son günlerde internette yayılan görüntüleri tepki çekti.
 
Videoda Levçenko'nun uyuyan savunmasız bir ayıyı tüfeğiyle öldürdüğü görülüyor. Görüntülerde ayrıca gruptan birinin Levçenko'yu tebrik ettiği ve çok güzel fotoğraflar çekebileceklerini ifade ettiği duyuluyor.
 
Kimliği belirsiz bir kişi de Rusya Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde ayı kostümüyle bir protesto gerçekleştirdi. Levçenko'nun istifasını talep eden protestocunun elinde ‘Vali Levçenko kardeşimi öldürdü' yazılı bir döviz vardı.
 
HAKKINDA DAVA AÇILDI
 
Tepkilerin ardından Rusya Başsavcılığı, Levçenko hakkında 'av sezonunun ihlali' ve 'izinsiz av' suçlamalrıyla dava açıldığını duyurdu.
 
Levçenko, şimdi 90 bin ruble (7200 TL) para cezası alma ihtimali ile karşı karşıya.
 
Ridus sitesinin aktardığına göre, olayı 'korkunç' olarak nitelendiren Rusya Doğayı Koruma Merkez Konseyi Başkan Yardımcısı Elmurod Radulmuhaemedov da Levçenko'nun ceza alması gerektiğini ifade etti.

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