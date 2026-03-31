  • Rusya'da yangın dehşeti! Petrokimya tesisi Nijnekamskneftehim'de 2 kişi öldü
Rusya'da yangın dehşeti! Petrokimya tesisi Nijnekamskneftehim'de 2 kişi öldü

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ndeki ülkenin en büyük petrokimya tesislerinden Nijnekamskneftehim'de yangın çıktığı bildirildi.

AA31 Mart 2026 Salı 16:54
Nijnekamskneftehim'den yapılan yazılı açıklamada, Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk şehrindeki tesiste çıkan yangına ilişkin bilgilere yer verildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, tesis personelinin güvenli bölgeye tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, yangında 2 kişinin öldüğü, 72 kişinin yaralandığı, yaralılara gerekli tıbbi yardımın sağlandığı kaydedildi.

Yangının teknik arıza nedeniyle meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Rus basınındaki görüntülerde, tesiste yaşanan büyük bir patlamanın ardından yangın çıktığı anlar yer aldı.

  • Rusya
  • Tataristan
  • petrokimya
  • tesis

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde İBB'den tehlikeli yıkım: 5 katlı bina yerle bir oldu, çevre binalar zarar gördü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
