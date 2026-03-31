Rusya'da yangın dehşeti! Petrokimya tesisi Nijnekamskneftehim'de 2 kişi öldü

Nijnekamskneftehim'den yapılan yazılı açıklamada, Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk şehrindeki tesiste çıkan yangına ilişkin bilgilere yer verildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, tesis personelinin güvenli bölgeye tahliye edildiği belirtildi.
Açıklamada, yangında 2 kişinin öldüğü, 72 kişinin yaralandığı, yaralılara gerekli tıbbi yardımın sağlandığı kaydedildi.
Yangının teknik arıza nedeniyle meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.
Rus basınındaki görüntülerde, tesiste yaşanan büyük bir patlamanın ardından yangın çıktığı anlar yer aldı.