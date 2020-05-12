AA 12 Mayıs 2020 Salı 12:31 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 12:31

Rus RİA haber ajansına göre, başkent Moskova bölgesine bağlı Krasnogorsk kentindeki bakımevinde iki gün önce çıkan yangın nedeniyle 11 kişi öldü.

Dün yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 olarak açıklanmış ve yaralı sayısının ise 9 olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Kovid-19 vakalarının tedavi edildiği hastanede bugün çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirmişti.



Geçen hafta, Başkent Moskova'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında da 1 kişi hayatını kaybetmişti.