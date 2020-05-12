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Dünya

Rusya'da yatalak hastaların kaldığı bakımevindeki yangında ölü sayısı 11'e çıktı

Rusya'nın Krasnogorsk kentinde, iki gün önce yatalak hastaların kaldığı bakımevinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

AA12 Mayıs 2020 Salı 12:31 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 12:31
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Rus RİA haber ajansına göre, başkent Moskova bölgesine bağlı Krasnogorsk kentindeki bakımevinde iki gün önce çıkan yangın nedeniyle 11 kişi öldü.

Dün yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 olarak açıklanmış ve yaralı sayısının ise 9 olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Kovid-19 vakalarının tedavi edildiği hastanede bugün çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Geçen hafta, Başkent Moskova'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında da 1 kişi hayatını kaybetmişti.

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