Rusya'da yolcu otobüsü ve tırın çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 19 kişi ise yaralandı
Rusya'da bir yolcu otobüsü ve tırın karıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.
- DHA
Kaza, Rusya'nın Stavropol şehrinde bir yolcu otobüsü ve tırın çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı belirtildi. Stavropol Bölge Valisi Vladimir Vladimirov, resmi sosyal medya hesabından kazaya dair yaptığı açıklamada; 15 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunlardan 5´inin durumunun ciddi olduğunu, otobüste 26 yolcu olduğunu ve tırda da 2 kişi bulunduğunu belirtti.
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