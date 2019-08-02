Kaza, Rusya'nın Stavropol şehrinde bir yolcu otobüsü ve tırın çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı belirtildi. Stavropol Bölge Valisi Vladimir Vladimirov, resmi sosyal medya hesabından kazaya dair yaptığı açıklamada; 15 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunlardan 5´inin durumunun ciddi olduğunu, otobüste 26 yolcu olduğunu ve tırda da 2 kişi bulunduğunu belirtti.