Rusya'da yolcu uçağı pistten çıktı
Rusya'nın Krasnoyarsk Krayı bölgesindeki Norilsk şehrinde bir yolcu uçağı havalimanına iniş yaptıktan sonra pistten çıktı.
- AA
Rus basınında yer alan haberlere göre, Krasnoyarsk-Norilsk seferini yapan uçak, havalimanına iniş yaptıktan sonra pistten çıktı.
Yaklaşık 100 yolcunun bulunduğu NordStar Havayoluna ait Boeing 737 tipi uçakta, olay nedeniyle ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.
Ülkede dün de Moskova-Murmansk seferini yaparken, başkent Moskova'nın Şeremetyevo Havalimanı’na acil dönüş yapan yolcu uçağı piste iniş sırasında alev almıştı. Uçaktakilerden 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
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