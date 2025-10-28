Rusya'da zirve mesajı: Sonuca varmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılabilecek zirvenin somut sonuçlara yol açacağına dair garantilere ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Sonuca varmaya hazırız." dedi.

Lavrov, Belarus'ta düzenlenen 3. Minsk Uluslararası Avrasya Güvenliği Konferansı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, ABD ile havacılık sektöründe işbirliği yapmak istediklerini ve bunu Amerikalı meslektaşlarıyla görüşmelerde teklif ettiklerini anlatarak, "Ancak yaptığımız görüşmelerde bunun Amerikalıların önceliği olmadığını hissediyoruz." şeklinde konuştu.

Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Başkan Putin ile bir araya gelmek için Ukrayna ile ilgili anlaşma sağlanacağından emin olmak istediği" yönündeki açıklamasına ilişkin ise "Bizim de devlet başkanlarının görüşmesinin somut sonuçlara yol açacağına dair garantilere ihtiyacımız var. Sonuca varmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Putin ile Trump arasında ağustosta Alaska'da gerçekleşen zirve öncesi Rusya'yı ziyaret ettiğini ve Rus tarafına bazı tekliflerde bulunduğunu kaydeden Lavrov, "Bu teklifleri Alaska'da destekledik. Bu teklifler temelinde nihai anlaşmalara varmak için hareket etmeye hazır olduğumuzu teyit ettik. ABD'nin tarafımıza ilettiği ve baz aldığımız teklifleri onaylamasını bekliyoruz." diye konuştu.

Lavrov, Ukrayna'da uzun vadeli barışın sağlanmasının önemini vurgulayarak, "Trump'ın gerçekten Kiev yönetimine silah ve para akışının devam etmesi için koşulların yaratılması yerine sürdürülebilir bir barış istediğini umuyoruz. Bu, Kiev'in Rusya'ya karşı savaşta Avrupalıların aracı olmasından ve bu yöndeki girişimlerden vazgeçmesi için lazım." dedi.

- "ABD'DEN NEW START'LA İLGİLİ TEKLİFİMİZE OLUMLU YANIT ALACAĞIMIZI UMUYORUM"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in daha önce ABD ile yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'na (New START) süresinin bitiminden itibaren bir yıl boyunca uyma teklifinde bulunduğunu anımsatan Lavrov, burada anlaşmanın uzatılması ihtimalinin söz konusu olmadığını söyledi.

Lavrov, "ABD'den New START Antlaşması'nda yer alan hususlara tek taraflı olarak uyma yönündeki teklifimize olumlu yanıt alacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.



"Bizim 8 bin mil gitmemize hiç gerek yok"

Zelenskiy şartını koydu

AB'den net mesaj: Hava sahası ihlaline taviz yok

Medvedev'den Trump'a sert sözler: Artık savaş halindeyiz