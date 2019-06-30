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Rusya'daki ARMY-2019'u 800 bin kişi ziyaret etti

Rusya'daki ARMY-2019 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'nu 800 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı.

  • star.com.tr
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Rusya'nın Moskova bölgesinde düzenlenen ARMY-2019 Uluslaraarası Askeri Teknik Forumu ziyaretçi akınına uğradı.
 
Rus yetkililerdan yapılan açıklamada, "Forumun beş günü boyunca toplam konuk ve katılımcı sayısı 798 bin kişiye ulaştı" ifadelerine yer verildi.
 
Forum kapsamında, orduya bağlı Rus Şövalyeleri ve Altın Kartalların akrobasi ekipleri, 100-500 metre irtifada gerçekleştirdikleri akrobasi gösterisi ile ziyaretçilere heyecanlı anlar yaşattı.
 
Savunma Bakanlığı'nından yapılan açıklamada forumda Su-30SM, MiG-29, Ka-52, Mi-28N Piper-KeB ve Yak-52'nin uçuş gösterilerine sahne olduğu aktarıldı.

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