Rusya'da çöken binadan 11 aylık bebek canlı çıkarıldı

Rusya'da doğal gaz patlaması nedeniyle çöken 48 daireli bina enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında 35 saat sonra mucize yaşandı. Ağlama sesiyle 11 aylık bir erkek bebek 10 katlı bina enkazından sağ kurtarıldı.

Magnitogorsk kentinde pazartesi günü 10 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonra 48 daire bulunan bina kısmen çöktü. Olayın ardından 110 kişinin yaşadığı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kış şartlarında soğukta güçlükle yürütülen kurtarma çalışmalarında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazda olduğu düşünülen 36 kişinin kurtarılması için çalışmalar devam ederken, bir mucize yaşandı.

Acil durum ekipleri enkazda 11 aylık bir bebeğe ulaştı. Ağlama sesi üzerine bebeğin yerini tespit eden ekipler, dikkatli bir çalışma yürüttü. Yatağında üstüne döşen blokların arasında kalarak yaşama tutunan erkek bebeğin başından hafifi yaralandığı ve vücudunda donma kaynaklı morluklar olduğu kaydedildi.

Hastaneye kaldırılan bebeğin hayati tehlikesi bulunmadığı ve annesinin de patlamadan sağ kurtarıldığı kaydedildi.