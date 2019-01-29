Hamas, Filistin uzlaşısını görüşmek üzere Rusya'da düzenlenecek toplantı için Moskova'dan davet aldı Hamas hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümete bağlı Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nden Rusya ziyareti için davet geldiği ve Filistin'deki bölünmüşlüğün sona erdirilmesi için bu önemli fırsatın değerlendirileceği bildirildi.