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Dünya

Rusya'daki saldırı sonrası Putin'den ilk açıklama

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda silahlı 5 kişi sivillere kurşun yağdırdı. Saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ilk açıklama geldi. Öte yandan saldırıyla ilgili 2 kişi de gözaltında

23 Mart 2024 Cumartesi 10:36 - Güncelleme:
Rusya'daki saldırı sonrası Putin'den ilk açıklama
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Rusya'da konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısının ardından dünya Putin'den gelecek ilk açıklamaya kilitlenmişti.

PUTİN'DEN İLK SÖZLER

Saldırı sonrası ilk açıklamasını yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör saldırısında yaralanan herkese acil şifalar dilerken Kremlin, aralarında Federal Güvenlik Servisi (FSB) başkanı Alexander Bortnikov'un da bulunduğu güvenlik şefleri tarafından Putin'e dakika dakika bilgi verildiğini duyurdu.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Moskova'daki terör saldırısına karışan 2 saldırgan gözaltına alındı.

RUSYA GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKAN MEDVEDEV'DEN MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISINA YÖNELİK AÇIKLAMA

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Teröristler yalnızca misilleme amaçlı terörden anlarlar. Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır." dedi.

Medvedev, saldırıya ilişkin Telegram hesabından açıklama yaptı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Medvedev, kurbanların sevenlerine de güç diledi.

Medvedev, "teröristlerin yalnızca misilleme amaçlı terörden" anladığını belirterek "Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Medvedev ayrıca şunları kaydetti:

"Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm."

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