Moskova'daki terör saldırısının failleri yakalandı! Rusya'dan ''Ukrayna'' iddiası

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna silahlı saldırganlar tarafından gerçekleştirilen saldırıda 93 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Rusya, konser salonuna yapılan saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi dahil 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada can kaybının artabileceği ifade edilirken, ilk verilere göre ölüm nedenlerinin ateşli silah yaralanmaları ve zehirlenme olduğu kaydedildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırganların otomatik silahlar ile mühimmatı olay yerinde bıraktığını açıkladı, tüm deliller üzerinde incelemelerin sürdüğü bildirdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise, DEAŞ'ın üstlendiği saldırının ardından Moskova'da ve ülkenin diğer birçok bölgesinde 2 gün boyunca tüm etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı.

PUTİN'DEN İLK SÖZLER

Saldırı sonrası ilk açıklamasını yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör saldırısında yaralanan herkese acil şifalar dilerken Kremlin, aralarında Federal Güvenlik Servisi (FSB) başkanı Alexander Bortnikov'un da bulunduğu güvenlik şefleri tarafından Putin'e dakika dakika bilgi verildiğini duyurdu.

KREMLİN: FSB, MOSKOVA'DAKİ SALDIRIYA KARIŞAN 4 TERÖRİST DAHİL 11 KİŞİYİ YAKALADI

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını" rapor ettiğini bildirdi.

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, Bortnikov'un, Putin'e, Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısına ilişkin rapor verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bortnikov, Crocus City Hall'deki terör saldırısına doğrudan karışan 4 teröristin de aralarında bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Bortnikov'un, terör saldırısını gerçekleştirenlerin suç ortaklarını belirleme çalışmaları hakkında da Putin'e bilgi verdiği kaydedildi.

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Rusya makamlarından yapılan açıklamaya göre saldırıyı yapan isimlerin tamamının Tacikistanlı olduğu bildirildi.

Açıklamada saldırganların isimlerine ve fotoğraflarına yer verildi:

Nasridinov Makhmadrasul

Ismonov Rivozhidin

Safolzoda Shokhinjonn

Nazarov Rustam

RUSYA'DAKİ TERÖR SALDIRISINDA YARALANANLARA KAN VERMEK İÇİN HALK SIRADA

Rusya'nın Moskova bölgesindeki Crocus Konser Salonu'nda meydana gelen terör saldırısı sonrası halk, 100'ün üzerinde olduğu açıklanan yaralılara kan vermek için merkezlerde sıraya girdi.

RUSYA GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKAN MEDVEDEV'DEN MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISINA YÖNELİK AÇIKLAMA

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Teröristler yalnızca misilleme amaçlı terörden anlarlar. Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır." dedi.

Medvedev, saldırıya ilişkin Telegram hesabından açıklama yaptı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Medvedev, kurbanların sevenlerine de güç diledi.

Medvedev, "teröristlerin yalnızca misilleme amaçlı terörden" anladığını belirterek "Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Medvedev ayrıca şunları kaydetti:

"Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse onlara ve ideolojik ilham verenlere karşı başka türlü davranmak imkansızdır. Hepsi terörist olarak bulunup acımasızca yok edilmelidir. Böyle vahşeti gerçekleştiren devletin yetkilileri de dahil. Ölüme ölüm."

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Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 93 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Rusya Sağlık Bakanlığı da 115 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını rapor ettiğini bildirmişti.