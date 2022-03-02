Rusya'dan 3. Dünya Savaşı üzerinden nükleer tehdit

2 Mart 2022 Çarşamba 13:13 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 13:15

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 7. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürüyor.

Saldırılarının devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenler çalıyor.

Rusya'dan batıya karşı yeni bir 'nükleer' tehdit geldi. Dışişleri Bakanı Lavrov, "3. dünya savaşı olursa nükleer ve yıkıcı olacaktır" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov şöyle konuştu: Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyiz. 3. dünya savaşı nükleer ve yıkıcı olur. Ukrayna tarafı, ABD'nin talimatıyla Rusya ile müzakereleri ağırdan alıyor. Yaptırımlara hazırdık ama sporculara, gazetecilere ve kültür sektörü temsilcilerine karşı yaptırım uygulanmasını beklemiyorduk. Ukrayna halkı kendi hükümetini seçer, ancak hükümetin Ukrayna'nın tüm milletlerini temsil etmesi gerekiyor. Kırım Rusya'nın bir parçasıdır ve pazarlık konusu değildir.