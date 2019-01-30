15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2247
  • 6,005
  • 221.542
  • 104.189
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya'dan ABD lehine Kuzey Kore'ye nükleer santral teklifi

Rusya'nın ABD ile nükleer silah programı konusunda anlaşması karşılığında Kuzey Kore'ye gizli bir teklifle ülkeye nükleer enerji santralleri kurma sözü verdiği iddiasında bulunuldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya'nın ABD ile nükleer silah programı konusunda anlaşması karşılığında Kuzey Kore'ye gizli bir teklifle ülkeye nükleer enerji santralleri kurma sözü verdiği iddia edildi.

Amerikan Washington Post gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Rusya'nın Kim Jong-un yönetimine ABD ile anlaşması karşılığında gizli bir teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Buna göre, Moskova, Pyongyang yönetiminin nükleer ve balistik füze programlarını durdurma karşılığında ülkede nükleer enerji santralleri kurma sözü verdi.

ABD istihbaratı, Rusya'nın bu teklifini geçen yılın son aylardında tespit etti.

Teklifin bir parçası olarak da Kuzey Kore'nin nükleer silah üretmek üzere kullanmasını engellemek için santrallerin Rusya tarafından işletileceği ve santrallerden ortaya çıkacak atık veya yan ürünlerin ise Rusya'ya nakledileceği iddia edildi.

ABD Başkanı Trump geçen haziranda Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya gelmiş ve bu görüşme üzerine Kim yönetimi nükleer silah programını askıya almıştı.

Trump ile Kuzey Kore lideri arasındaki ikinci zirvenin ise şubat ayında yapılması bekleniyor.

Mahatma Gandhi´nin ölümü - Tarihte bugün 30 Ocak 1948

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Silinen WhatsApp mesajlarını okumanın yolu bulundu

Silinen WhatsApp mesajlarını okumanın yolu bulundu

Türkiye'den BMGK'nın Kıbrıs kararına sert tepki

Türkiye'den BMGK'nın Kıbrıs kararına sert tepki

AB'den anlaşmasız Brexit hamlesi

AB'den anlaşmasız Brexit hamlesi

Uzay uçuşları kanserle savaşma yeteneğini bozuyor

Uzay uçuşları kanserle savaşma yeteneğini bozuyor

Rusya'dan Kuzey Kore'ye gizli teklif

Rusya'dan Kuzey Kore'ye gizli teklif

HDP'lilerden teröristler için saygı duruşu

HDP'lilerden teröristler için saygı duruşu

FETÖ'ye büyük darbe: Hepsi devredildi

FETÖ'ye büyük darbe: Hepsi devredildi

Türk SAT komandoları görev başında

Türk SAT komandoları görev başında
 

POPÜLER HABERLER

İntihar eden vatandaşın yakınından İmamoğlu´na çok sert tepki

İntihar eden vatandaşın yakınından İmamoğlu´na çok sert tepki

Başkan Erdoğan, ünlü oyuncuları Külliye'de kabul etti

Başkan Erdoğan, ünlü oyuncuları Külliye'de kabul etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA